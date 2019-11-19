شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يؤكد على الدور المجتمعى للجامعة في النهوض بالقرى الأكثر احتياجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية على أهمية دور الجامعة المجتمعي ومشاركتها في النهوض بالمجتمع حيث تم التنسيق مع جامعة مصر الدولية بالعبور لإقامة مبادرة حياة كريمة بإحدى قرى المحافظة الأكثر احتياجا، على غرار مبادرة جامعة بنها بقرية فرسيس، وتم التنسيق لاختيار إحدى القرى وعمل الدراسات المسحية اللازمة لاختيار الخدمات التي تحتاجها القرية لتصبح قرية نموذجيه كما تم التنسيق لإقامة مبادرات أخرى في خدمة المحافظة في مجال عمل أسقف المنازل وتوزيع بطاطين للأسر الفقيرة وإقامة حملات طبية وتوزيع العلاج بالمجان بالإضافة إلى التعاون لإنشاء قوافل توعوية في كافة المجالات لاسيما مجال الصحة.

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جاء ذلك خلال تفقد المحافظ يرافقه الدكتور شبل الكومي رئيس جامعة مصر الدولية والدكتور أحمد عماد نائب رئيس الجامعة ومحمد الرشيدي رئيس مجلس الأمناء حملة التبرع بالدم التي تنظمها جامعة مصر الدولية بالعبور لصالح مستشفيات القليوبية بالتعاون مع الهلال الأحمر.

وقال المحافظ إن الحملة التي نظمتها الجامعة للتبرع بالدم بالتنسيق مع الهلال الأحمر المركزي وفرع القليوبية، وذلك كنوع من المشاركة المجتمعية لخدمة المواطنين، حيث تم جمع عدد 350 كيس دم في اليوم الأول للمبادرة وتم التبرع بالدم لصالح المستشفيات بمحافظة القليوبية ومن المقرر أن تستمر الحملة مدة يومين.

وأعرب مسؤولي جامعة مصر الدوليه عن سعادتهم للتعاون مع محافظة القليوبية في مجال خدمة المجتمع والبيئة وتقديم أقصى جهد وتسخير كل إمكانيات الجامعة لتقديم الخدمات التي تحتاجها المحافظة وأبناؤها.‏‏