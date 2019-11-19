شكرا لقرائتكم خبر عن قبل «البلاك فرايدي».. ماذا تعرف عن حقوقك «تاجرًا أو مستهلكًا»؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أيام قليلة تفصل عن يوم التسوق الشهير «بلاك فرايدي» أو «الجمعة البيضاء»، كما يتم تداولها بين الكثير والذي يوافق هذا العام يوم 29 نوفمبر، في ذلك اليوم الذي تقدم فيه المحال التجارية المتعددة الكثير من التخفيضات على منتجاتها، ولكن قبل اتخاذ القرار بالنزول للتسوق في هذا اليوم كمستهلك أو المشاركة به كتاجر، ماذا عليك أن تعرف من حقوق وواجبات؟:

البداية أن من التجار:



- البداية أعلن راضي عبدالمعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز سيقوم بشن حملات مكثفة على الأسواق وبشكل مستمر للتأكد من الإلتزام بالإعلان عن تخفيضات حقيقية في الأسعار والتصدي للإعلانات عن أي تخفيضات وهمية تؤدي إلى خداع المواطنين.

- على الشركات ضرورة الالتزام بحقوق المستهلكين بشأن عمليات الشراء خلال فترة العروض.

- إعلام المستهلكين بكافة البيانات الخاصة بالمنتجات وإصدار الفواتير والابتعاد عن الإعلانات المضللة .

- ضرورة الابتعاد عن أي تخفيضات وهمية .

- التأكيد على إعلان التجار المشاركين بالتخفيضات عن السعر قبل العرض والسعر الحالي بشكل واضح حتى لا يقع المستهلك في لبس بشأن الأسعار.

-ضرورة الالتزام بالضوابط المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك بضرورة تقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية.

- منح المستهلكين فاتورة واضحة مدون بها كافه بيانات السلعة باللغة العربية والامتناع عن أي ممارسات سلبيه تضر المستهلك.

Advertisements

- وحاله عدم الالتزام بالقانون سيحال المخالف إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها طبقاً للقوانين.

ماذا عن المستهلكين؟:



في البداية قدم رئيس جهاز حماية المستهلك عدد من النصائح الضروري الالتزام بها، وتتمثل في:

-ضرورة التأكد من صحة وحقيقة العروض قبل الإقبال على الشراء.

- ضرورة معرفة أن هناك غرفة عمليات لمتابعة الأسواق والعروض المعلن عنها للسلاسل التجارية والمحال والمواقع الإلكترونية .

- طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو رقم الواتس آب «المواطن رقيب» 01281661880 .

- يمكن التواصل مع خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG أو على صفحته بالفيسبوك «الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك بمصر».

في المقابل، قدم عدد من المختصين، عدد من النصائح التي يمكن العمل بها، لعدم خداعك في مثل هذا اليوم تتمثل في:

- إن كنت ستقوم بشراء منتج عبر موقع إليكتروني«أون لاين»، من الضروري أن يكون موقع موثوق يحظى بتقييمات جيدة من قبل المستهلكين.

- ضرورة معرفة سياسة الاستبدال والاسترجاع في حالات الأون لاين أو من المحال التجارية.

- بعد الإعلان عن طرق التواصل مع جهاز حماية المستهلك، من الضروري عدم التردد في الإبلاغ عن أي مخالفات تقع معك أو أمامك.

- من الضروري، التأكد من جودة المنتج وعدم وجود أي عيوب إنتاجية به، فعلى الرغم من التخفيضات هناك بعض المحال قد تبيع منتجات ليست جيدة أو بها عيوب.

- ينصح في مثل هذا اليوم التسوق بشكل جماعي وليس التسوق بشكل فردي.

- من الضروري عدم اصطحاب الأطفال في مثل هذا اليوم تجنب الزحمة وللتسوق بشكل أفضل.

- في مثل هذا اليوم، تقدم المحال التجارية الكثير من التخفيضات ولكن قبلها يتم تقديم تخفيضات كثيرة ذات قيمة لذلك من الضروري اقتناص فرصة التخفيضات التي تسبق البلاك فرايدي.