شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصين يشارك في افتتاح قسم اللغة الصينية بالجامعة البريطانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد السفير الصيني بالقاهرة، لياو ليتشيانج، عمق العلاقات المصرية الصينية، وأنها أصبحت في أبهى صورها على كافة المستويات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي «ستسهم جهوده في الانتقال بمصر إلى مكانة اقتصادية مرموقة».

وقال «ليتشيانج»، خلال مشاركته في افتتاح قسم اللغة الصينية وأدبياتها بكلية الآداب والإنسانيات بالجامعة البريطانية في مصر، الثلاثاء، أن العلاقة بين الرئيس المصري ونظيره الصيني، شي جين بينغ، تعطي دفعات قوية للتعاون بين البلدين، وهو ما جعل الصين أكبر شريك تجاري لمصر، حيث وصل الميزان التجاري بينهما إلى 700 مليار دولار خلال العام الماضي.

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وقدم السفير التهنئة لإدارة الجامعة البريطانية وأعضاء هيئة التدريس على ما حققوه من إنجازات ونجاحات، قائلاً: «سعيد بوجودي في الجامعة البريطانية، فمنذ جئتُ إلى مصر وأنا أسمع أخباراً رائعة عنها، وقد زادت سعادتي بافتتاح الجامعة لقسم اللغة الصينية، وهو ما يجعل هذا اليوم نقطة تحول في مسار العلاقة بين مصر والصين».

ورحب الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، بالسفير الصيني والوفد المرافق له، قائلاً: «إيمانا منا بأهمية الحضارة الصينية العريقة والحضارة المصرية العظيمة، واستشرافاً لتعميق العلاقات بين الدولتين، قررت الجامعة البريطانية افتتاح قسم اللغة الصينية وأدبياتها، ليكون جسراً للتواصل وتهيئة الكوادر المتخصصة في علوم اللغة الصينية، لأننا نؤمن أن المستقبل الاقتصادي سيكون للصين».

وقال القنصل العام لدولة الصين بالقاهرة، جاولي ينج: «اتفقنا مع الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، على تدريس اللغة الصينية في المدارس المصرية، لتكون من اللغات الأجنبية التي يدرسها الطلاب في المستقبل القريب».