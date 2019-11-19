شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «التزويغ».. إحالة 9 عاملين بالوحدات الصحية بالرحمانية للتحقيق‬ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية، برئاسة المهندس هشام عابدين، بالتنسيق مع مفتشى الرقابة والمتابعة، الثلاثاء، بتنفيذ حملات مرور مفاجئة على الوحدات الصحية للتأكيد على الانضباط الإداري، أسفرت عن إحالة عدد 9 من العاملين بوحدة الملاريا للتحقيق.

يأتي ذلك تفعيلاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لتحقيق الانضباط الإداري داخل المنشآت الخدمية وضمان حسن سير العمل والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية.

وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف تلك الحملات الرقابية ومتابعة المنشآت الصحية والمدارس والمراكز الخدمية بمدن ومراكز المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين.