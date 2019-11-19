شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تكشف تفاصيل مقتل متهمين في واقعة استشهاد رئيس مباحث قوص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت قوة أمنية، برئاسة اللواء علاء سليم، رئاسة قطاع الأمن العام، من استهداف عناصر مطلوبة في استشهاد المقدم باسم فكري، رئيس مباحث قوص بقنا.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن العملية تأتي في إطار مواجهة وتصفية البؤر الإجرامية واستهداف وضبط العناصر شديدة الخطورة بنطاق منطقة جنوب الصعيد والتى أوكل تنفيذها لقيادات قطاع الأمن العام المنتدبة لتنفيذ ذلك بنطاق أمن أسوان.

كانت معلومات توافرت لقطاع الأمن العام ومن خلال متابعة استمرت على مدار 3 أشهر أمكن التوصل لتحديد مكان تواجد العنصر الإجرامي شديد الخطورة شاذلي صديق «39 سنة» عاطل مقيم دائرة مركز قفط بقنا والمطلوب ضبطه وإحضاره في عدد من القضايا.

وتشمل القضايا رقم 2021/2019 إدارى مركز قفط بقنا «واقعة استشهاد المقدم باسم فكرى، رئيس وحدة مباحث مركز قوص، وكذا مطلوب التنفيذ عليه في 4 قضايا جنايات كالتالى: 1) جنايات مركز قفط بقنا (حيازة سلاح نارى بدون ترخيص) والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد 2) جنايات مركز قفط بقنا (قتل عمد) والمحكوم عليه فيها بالسجن لمدة 15 سنة، (3) جنايات مركز قوص بقنا (قتل عمد) والمحكوم عليه فيها بالسجن لمدة 15 سنة (4) جنايات مركز قنا (سرقة بالإكراه) والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد، والسابق اتهامه في عدد 14 قضية (مخدرات، قتل شروع في قتل، سلاح بدون ترخيص، سرقة بالإكراه، سرقة وسائل نقل)».

وأضاف البيان أن المتهم كان يقيم لدى لدى أحد العناصر الإجرامي ويدعى رضوان نور (28 سنة) مقيم دائرة مركز قفط بقنا وله محل إقامة آخر بعزبة العرب دائرة مركز كوم أمبو بأسوان والسابق اتهامه في عدد 6 قضايا «سرقة بالإكراه حيازة سلاح نارى سرقة مواشى، سرقة متجر، شروع في سرقة».

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة قيادات ومفتشى القطاع وقيادات وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن أسوان مدعومين بمدرعات ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى وإدارة قوات الأمن لاستهدافهم.

وعقب وصول القوات ولدى قيامهم بمداهمة مكان تواجدهم بادر المتهمين بإطلاق أعيرة نارية تجاههم على الفور أحكمت القوات التعامل معهم بالمثل إلى أن تم إسكات مصدر النيران.

ونتج عن ذلك التعامل مقتل العنصرين المذكورين إثر إصابتهما بأعيرة نارية متفرقة وتم نقلهما لمستشفى دراو المركزي، كذلك أمكن ضبط 2 قطعة سلاح ناري (2 بندقية آلية، 4 خزائن لذات السلاح- عدد57 طلقة مختلفة الأعيرة).

وأضافت المصادر أن «المداهمة أسفرت عن مقتل 2 من العناصر الإجرامية المطلوبة في محافظة أسوان».

وفى سياق متصل، أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا أن الفريق كامل الوزير وزير النقل وافق على إطلاق اسم الشهيد على محور نقادة- قوص تخليدا لذكراه وللدور البطولى الذي قام به خلال مشاركته في حملة أمنية لضبط الخارجين على القانون.

وكان زملاء وأصدقاء الشهيد قد طالبوا محافظ قنا ومدير الأمن بإطلاق اسم الشهيد على المحور تخليدا لذكراه فتم رفع مذكرة من مدير أمن قنا لمحافظ قنا برفعها للوزير للحصول على الموافقة فتمت الموافقة فيما تقدم أصدقاء الشهيد بالشكر لجميع المسؤولين لموافقتهم على تلبية مطلبهم.