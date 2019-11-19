شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس إدارة أكاديمية البحث العلمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس إدارة أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، بحضور الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية، والدكتور عمرو عدلى، نائب الوزير لشئون الجامعات، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة، وشهد المجلس عرضا حول برنامج «طبق براءتك»، وبرنامج «رفع كفاءة كليات العلوم الحكومية»، وبرنامج «دعم البحوث للحاصلين على جوائز الدولة والجوائز العلمية الدولية».

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أكد الوزير، في بداية الاجتماع، أن البحث العلمى يمثل الركيزة الأساسية لتقدم المجتمعات، مشيرًا إلى ضرورة ملاحقة المستجدات والتطورات العالمية بما يساعد على الوفاء بالاحتياجات القومية في المجالات البحثية.

وشدد «عبدالغفار» على أهمية تفعيل دور المجالس النوعية المتخصصة، وتقييم عملها بصفة دورية، موضحا ضرورة الحصول على مخرجات بحثية قابلة للتطبيق للمساهمة في خطة ورؤية الدولة للتنمية المستدامة، مضيفا أهمية توافق أبحاث ودراسات المجالس النوعية المتخصصة مع الاحتياجات الفعلية للدولة، مؤكدا أهمية وضع خطة حول كيفية تنفيذ بعض الملفات المطروحة من قبل الدولة في بعض القطاعات التي يمكن أن تساهم فيها المجالس النوعية المتخصصة للمساهمة في دفع عجلة التنمية والاقتصاد المصرى.

وخلال فعاليات الاجتماع، استعرض الدكتور محمود صقر تقريرا نصف سنوى حول أنشطة أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تناول فيه الأنشطة التي دعمتها ونظمتها الأكاديمية خلال الفترة الماضية منها: عيد العلم، برنامج القاهرة تبتكر، معرض القاهرة الدولى السادس للابتكار، رالى القاهرة الثانى للسيارات الكهربية محلية الصنع، افتتاح وتشغيل المعمل المصرى الصينى المشترك للبحوث والتطوير والإنتاج التجريبى للخلايا الشمسية، وعقود التسويق، والبرامج والمنح والتعاقدات الجديدة للمشروعات، والتعاون الدولى، ومخرجات تحالف الفضاء المصرى، وغيرها من الأنشطة والإنجازات.