شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير فرنسي يكشف: باريس رفضت تسليح أديس أبابا بـ«رافال ومروحيات وصواريخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مجلة «لو بوان» الفرنسية، في تقرير مطول لها مرفقا بالمستندات، أن فرنسا رفضت رسميا طلب إثيوبيا بتسليحها بمقاتلات رافال ومروحيات وصواريخ نووية، بسبب الشراكة الاستراتيجية التي عقدتها باريس مع مصر، التي تعد مشتريا رئيسيا للأسلحة الفرنسية، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2014، ووصفت المجلة طلب إثيوبيا بالملف الشائك.

وقال توفيق أكليماندوس، الأستاذ بجامعة القاهرة: «المصريون سيأخذون الأمر بشكل سيئ، لأنهم أكثر من منافسين مع الإثيوبيين، والذين بذلوا كل ما في وسعهم لعرقلة الطريق الدبلوماسي».

وتقول الخبيرة الدولية سابين بلانيل: «تريد إثيوبيا أن تؤكد من جديد مكانتها كقوة إقليمية في مجابهة جيرانها، مثل كينيا ومصر، أو الصومال، وهذه الطموحات العسكرية لا تتعارض مع صورتها كمستقر إقليمي، من خلال تجهيز نفسها بترسانة عسكرية، تعزز مصداقيتها في المنطقة كحارس محلي للسلام، وحصن ضد الحركات الجهادية الموجودة في القرن الأفريقي».

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وكشف أحد الخبراء العسكريون في المنطقة والذي رفض الكشف عن هويته: «إثيوبيا لجأت أيضاً إلى الولايات المتحدة وروسيا وإيطاليا لتعزيز ترسانتها».

وأكدت المجلة أن لجوء إثيوبيا، التي تقف على شفا الانهيار الداخلي بسبب عجز الميزانية، إلى إعادة الهيكلة الأكثر شمولاً للقطاع العسكري، حتى إن تم تمويله من ميزانيات أخرى، ستكون بذلك تميل بقوة ودون شك إلى حل سلطوي وعنيف للأزمة الحالية.

وعن تفاصيل الطلب الإثيوبي للتسليح، كشفت المستندات أنه قبل شهرين من منح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد جائزة نوبل للسلام، قام بمراسلة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 22 يوليو 2019، طالبا المساعدة في تعزيز القوة الجوية الإثيوبية من خلال توفير ترسانة أسلحة متطورة مفصلة في ثلاث صفحات.

وتشمل هذه القائمة 12 طائرة مقاتلة (بما في ذلك رافال وميراج 2000) و18 طائرة هليكوبتر، وطائرتان للنقل العسكري مصنعة من قبل إيرباص، و10 درونات داسو، وأنظمة تشويش إلكترونية، وحوالي ثلاثين صاروخا من طراز M51 الذي يبلغ مداه أكثر من 6000 كيلومتر والقادر على حمل رؤوس نووية.

وأوضحت المجلة أن طلب آبي أحمد المتعلق بالرؤوس النووية غير قانوني، خاصة أن فرنسا وإثيوبيا وقعتا على معاهدة عدم الانتشار النووي.