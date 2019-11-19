شكرا لقرائتكم خبر عن بمجسمات للكعبة وناقة الرسول.. إدارة المنتزة التعليمية تحتفل بالمولد النبوي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بمجسمات كرتونية للكعبة المشرفة وناقة النبي محمد وفيل إبرهه الحبشى، نفذت ادارتى الوسائل التعليمية والخدمات التربوية بادارة المنتزة التعليمية في الاسكندرية، مساء الاثنين، احتفالية فنية كبيرة ابتهاجا بالمولد النبوى الشريف، بحضور قيادات التعليم بالادارة.
ونظمت ادارة الخدمات التربويه بإدارة المنتزه التعليميه حفلات للأنشطة الطلابية لجميع المحافل والمناسبات سواء القومية أو الدينية بحفلة الليلة المحمدية على مسرح مدرسة كلية فيكتوريا، بحضور الدكتور سامى فضل، مدير عام ادارة المنتزه التعليمية.
وقال «فضل» إن الاحتفالية تخللتها فقرات غنائية لكورال منتخب إدارة المنتزه تحت إشراف فايزة زاهر، موجه أول تربيه موسيقيه، والمايسترو أيمن سرور، موجه التربية الموسيقية بالمنتزه، فضلا عن عدد من الاستعراضات والعروض ومعرض الوسائل التعليمية.
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