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ميركل تهنئ السيسي بعيد ميلاده الـ65

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وكالات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن تهنئتها للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعيد ميلاده الخامس والستين، الذي يوافق اليوم 19 نوفمبر.

جاء ذلك في بداية الكلمة الافتتاحية لميركل خلال قمة الاستثمار التي انطلقت الثلاثاء في برلين، ضمن أعمال القمة المصغرة للقادة الأفارقة المشاركين في المبادرة الألمانية للشراكة مع أفريقيا.

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