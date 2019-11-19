شكرا لقرائتكم خبر عن «جمارك الإسكندرية» تعلن عن مزاد علني لبيع 3 حاويات «ميثينول» غدًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت الإدارة العامة للحركة بجمرك الإسكندرية عن إقامة جلسة بيع بالمزاد العلنى لبيع ٢ لوط «ميثينول» طبقا للمادة 126 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 بمكتب مدير عام مكتب رئيس قطاع النظم والإجراءات بجمارك الإسكندرية، الأربعاء.
وبحسب بيان للإدارة، الثلاثاء، إن «اللوط رقم (١) عبارة عن 2 حاوية 40 قدم رقمى ARKU4307064 وARKU4205036 بهما سائل شفاف اللون (ميثينول) داخل 280 برميل معدني على قواعد خشبية مرقوم وزن البرميل صافي 170 كيلوجرام ومرقوم الوزن القائم ١٨٧ كيلوجرام. واللوط رقم (٢) عبارة عن حاوية 40 قدم رقم ARKU4326526 بها سائل شفاف اللون ( ميثينول ) داخل 140 برميل معدني على قواعد خشبية مرقوم وزن البرميل صافي 170 كيلوجرام ومرقوم الوزن القائم 187 كيلوجرام».
وأضاف البيان أن «البيع يكون طبقا للشروط الموجودة بكراسة الشروط وثمنها 50 جنيه والحاويات مخزة بساحة الدولية للحاويات الصينية التابعة لحركة الفحص والمعاينة الثالثة».
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