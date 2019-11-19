شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق محمد فريد يعود من الإمارات عقب حضوره فعاليات معرض دبى للطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد إلى أرض الوطن الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عقب انتهاء زيارته الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، لحضور فعاليات النسخة السادسة عشر من معرض دبى الدولى للطيران 2019، وذلك على رأس وفد رفيع المستوى تضمن قائد القوات الجوية، وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة المتخصصين.

يعد المعرض من أهم المعارض الدولية على مستوى العالم فى مجال الطيران وعلوم الفضاء، حيث يضم العديد من العروض والابتكارات الفنية المتنوعة للعديد من الدول المشاركة.

وقام الفريق محمد فريد بتفقد أجنحة المعرض للاطلاع على أحدث المنظومات العالمية في مجال تكنولوجيا الطيران والفضاء، مؤكداً أن المعرض يحظى بالتقدير من كافة دول وشركات العالم، وأصبح فرصة ينتظرها الجميع للتعرف على أحدث ما وصلت إليه الصناعات العالمية فى تكنولوجيا الدفاع وعلوم الفضاء والطيران.

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وعلى هامش فعاليات المعرض ، التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق الركن حمد محمد ثانى الرميثى رئيس أركان القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، تناول اللقاء أهم المستجدات والمتغيرات المتلاحقة على الساحتين الإقليمية والدولية، وبحث عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فى ضوء دعم مجالات الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين، ودعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة .

وأشاد الفريق الركن حمد محمد ثانى الرميثى، بالعلاقات الوثيقة التى تربط بين القوات المسلحة المصرية والإماراتية، وتطابق وجهات النظر تجاه التحديات والتهديدات الأمنية التى تواجهها المنطقة.

من جانبهم، أشاد الحضور من الجانب المصرى بالمعرض، وما قدمه لهم من فرصة للاطلاع على كل ما هو جديد فى المنظومات العالمية فى مجال تكنولوجيا الطيران والفضاء.

تأتى تلك المشاركة فى ضوء استمرار متابعة التقدم والتطوير فى قطاع الصناعات العسكرية فى العالم، خاصة فى مجال صناعة الطيران، حيث يتيح المعرض المجال فى نقل وتبادل الخبرات فى مجال علوم الطيران والفضاء .