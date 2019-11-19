شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: تشاهدون اقتران المشترى والزهرة بالعين المجردة الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك السابق وأستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أننا سنكون على موعد مع اقتران كوكبى المشترى والزهرة، حيث يمكن رؤيتهما بالعين المجردة دون الحاجة إلى تليسكوبات أو نظارات معظمة فى 24 نوفمبر الجارى.

وأضاف رئيس قسم الفلك السابق وأستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات له، أنه يمكن رؤية هذه الظاهرة بعد غروب الشمس مباشرة فى ذلك اليوم باتجاه الغرب بجوار مجموعة القوس، الذى يظهر أعلاه كوكب زحل ، وهو خافت إلى حد ما ويحتاج إلى حدة إبصار أو الاستعانة بنظارة معظمة، وهذا بالطبع شرط صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار وبخار الماء وقت الرصد.

وأوضح أن كوكب الزهرة (كوكب الحب والجمال) وكوكب المشترى (ملك أو كبير الكواكب) هما ألمع كواكب المجموعة الشمسية على الإطلاق بعد الشمس والقمر على الترتيب من حيث اللمعان ورؤيتهما من على سطح الأرض، مشيرا إلى أن المسافة بينهما شاسعة جدا ويجب معرفة أن الزهرة والمشترى ليسا قريبين من بعضها فى الفضاء، ولكنهما يظهران كذلك لأنهما يقعان سويا على نفس خط الرؤية بالنسبة لنا فى هذا التوقيت، فالمشترى يبعد حوالى سبعة مرات ونصف من الأرض مقارنة بالزهرة، وهما يظهران مقترنان بهذه الطريقة ليس لسبب سوى وقوعهما سويا على نفس خط الرؤية بالنسبة للأرض.