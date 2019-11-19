شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أكبر شبكة منافية للآداب فى التجمع.. الساعة بـ 3000 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
تفاصيل الواقعة وردت معلومات إلى المقدم تامر عبدالشافي، رئيس مباحث قسم التجمع الأول، بقيام تشكيل مكون من 5 أشخاص "رجال وسيدات"، بتأجير فيلا سكنية لإدارة أعمال منافيه للآداب والدعارة، والشذوذ والألعاب الجنسية.
على الفور، وجه اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بسرعة إجراء التحريات والتأكد من صحة المعلوامت، ومن خلال تحريات فريق البحث بقيادة اللواء محمد يوسف، مدير المباحث الجنائية، والعميد عمرو إبراهيم، رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، والمقدم سمير مجدي، مفتش فرقة القاهرة الجديدة، تم التأكد من صحة المعلومات.
كما تم ضبط فيديوهات جنسية مسجلة لجميع رواد وزوار نادى الرجال السرى، واعترف جميع المتهمين، وذلك باستقطاب الشباب والبنات من خلال التواصل علي رسائل الواتساب، وإرسال صور لاختيار الفتيات أو الرجال، وكذلك عرض امتيازات، وتقديم الاختيارات، مقابل 3000 جنيه للساعة.
وجارى حاليا عمل اللازم لضبط باقى التشكيل، وجارى عرض المتهمين على النيابة لاتخاذ اللازم.
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