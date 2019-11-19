شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أكبر شبكة منافية للآداب فى التجمع.. الساعة بـ 3000 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح رجال مباحث قسم التجمع الأول، فى القبض على أكبر شبكة دعارة وشذوذ وألعاب جنسية، داخل إحدى الفيلات، والذى تبين قيامهم باستقطاب الشباب والبنات من خلال التواصل علي رسائل الواتساب، وإرسال صورا لاختيار الفتيات أو الرجال، وكذلك عرض امتيازات، وتقديم الاختيارات، مقابل 3000 جنيه للساعة، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم ألعاب جنسية وفيديوهات مخلة، وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

تفاصيل الواقعة وردت معلومات إلى المقدم تامر عبدالشافي، رئيس مباحث قسم التجمع الأول، بقيام تشكيل مكون من 5 أشخاص "رجال وسيدات"، بتأجير فيلا سكنية لإدارة أعمال منافيه للآداب والدعارة، والشذوذ والألعاب الجنسية.

على الفور، وجه اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بسرعة إجراء التحريات والتأكد من صحة المعلوامت، ومن خلال تحريات فريق البحث بقيادة اللواء محمد يوسف، مدير المباحث الجنائية، والعميد عمرو إبراهيم، رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، والمقدم سمير مجدي، مفتش فرقة القاهرة الجديدة، تم التأكد من صحة المعلومات.

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على الفور توجهت قوة بقيادة الرائد إبراهيم منصور، رئيس المباحث، لمقر الفيلا المستأجرة، وتم ضبط 3 أشخاص من التشكيل "شاب وفتاتين"، وبحوزتهم "مبالغ مالية، وقفص وعليقه، وكرابيج وكلابشات، وأحزمة وألعاب جنسية منافية للأداب".

كما تم ضبط فيديوهات جنسية مسجلة لجميع رواد وزوار نادى الرجال السرى، واعترف جميع المتهمين، وذلك باستقطاب الشباب والبنات من خلال التواصل علي رسائل الواتساب، وإرسال صور لاختيار الفتيات أو الرجال، وكذلك عرض امتيازات، وتقديم الاختيارات، مقابل 3000 جنيه للساعة.

وجارى حاليا عمل اللازم لضبط باقى التشكيل، وجارى عرض المتهمين على النيابة لاتخاذ اللازم.