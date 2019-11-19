رئيس البرلمان اليمنى: الدور المصرى فى اليمن فى الوجدان والعقول

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وقال خلال لقائه اليوم بالدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بالبرلمان المصرى اليوم: "هذه الثورة العظيمة بجناحيها فى صنعاء وعدن 26 سبتمبر و14 أكتوبر تتعرض اليوم بعد قرابة ستة عقود لحرب ضارية من قبل جماعة خرجت من رحم الماضى البائد ومن بطون التاريخ البائس، وبمنطق قوانين الطبيعة والحياة فإن البائد والبائس لا ينجب ولايخلف ولكنه لقاح صناعى يحاول خلق مسخ مشوه يعيد الشعب اليمنى إلى الكهوف المليئة بالوحوش والعقارب والعناكب.
جاء ذلك خلال لقاء سلطان سعيد البركاني فى مجلس النواب مع سليمان وهدان وكيل مجلس النواب وأحمد رسلان رئيس لجنة الشئون العربية وعدد من أعضاء لجنة الشئون العربية والمستشار محمود فوزى الأمين العام للمجلس.
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