الرئيس السيسى: قمة العشرين تعزز التعاون بين ألمانيا والقارة الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته فى المشاركة بقمة العشرين وأفريقيا، لما تمثله قضية جذب الاستثمارات من أهمية، مؤكدا أن القمة تعزز التعاون بين ألمانيا والقارة الأفريقية على نحو غير مسبوق.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال فعاليات الجلسة غير الرسمية للاستثمار فى أفريقيا بقمة العشرين وأفريقيا المنعقدة بالعاصمة الألمانية برلين، أن القارة الإفريقية تمتلك مقومات وموقع جغرافى وإرادة سياسية ورؤية واضحة المعالم، لتنفيذ الإصلاحات ومشروعات الربط والدمج الإقليمى.
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