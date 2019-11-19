شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تعلن نجاحها فى صرف تعويضات المصريين ضحايا سقوط رافعة الحرم المكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح هشام فتحى القنصل العام لمصر فى جدة، أنه توصل إلى استلام عدد 20 شيكا من إجمالى 27 شيكا لقاء التعويضات المستحقة للمصابين وللمتوفين جراء حادث سقوط رافعة الحرم المكى.

وتابع فتحى ان ذلك جاء فى إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لأبنائها المقيمين خارج أرض الوطن، واستكمالا لمتابعة حادث سقوط الرافعة فى الحرم المكى الشريف عام 2015 ميلادياً/1436 هجرياً، والذى نجم عنه إصابة 22 مصريا ووفاة 5 آخرين، وبالتنسيق المباشر بين السفارة المصرية في الرياض والقنصلية العامة في جدة مع وزارة الخارجية السعودية في الرياض وفرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة، لافتا إلى أن الحادث كان منذ اللحظة الاولي محل اهتمام ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التى شملت جميع المصابين والمتوفين من جميع الجنسيات.

ولفت القنصل المصرى فى السعودية، إلى أنه فى هذا الإطار فإن القنصلية العامة تؤكد على استمرار المتابعة مع جميع الجهات المعنية، استكمالا لإصدار، وصرف باقى الشيكات، وكافة المستحقات الحالية والمستقبلية، بعد استكمال باقى الإجراءات القانونية اللازمة لحصول المستفيدين على حقوقهم.

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وتعلن القنصلية العامة فى جدة لجميع المستفيدين قانونا والمستحقين، بأنه سيتم استلام وصرف التعويضات المستحقة تحت إشراف مكتب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية بوزارة الخارجية، وتؤكد علي ضرورة المتابعة مع القنصلية العامة - من كل ذى صفة، وذلك من خلال فاكس القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية فى جدة رقم 00966126652487 أو تليفون العمليات على مدار 24 ساعه رقم محمول 00966500054094 .

هذا وتؤكد القنصلية العامة استمرارها فى دورها لتقديم كل أوجه الدعم لأبناء الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية.