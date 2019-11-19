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فيديو.. كثافات مرورية متحركة أعلى محور صفط اتجاه جامعة القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد محور صفط اللبن، اليوم الثلاثاء، حالة من كثافات مرورية متحركة أعلى الطريق، فى اتجاه القادم من الطريق الدائرى، اتجاه جامعة القاهرة، بسبب زيادة الأحمال، وانتقل رجال المرور والخدمات الأمنية، للعمل على تنظيم حركة السيارات وسحب الكثافات، فيما يشهد الطريق المقابل حالة من السيولة المرورية.

 

وظهرت على الطريق الدائرى كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء تباطؤا فى حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

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