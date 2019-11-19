شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور لطفلى بير السلم بطنطا شادى ويازن الأمير داخل دار الرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر صور جديده لطفلى المطرب الشعبى شادى الأمير، فى دار الرعاية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وهما الطفلين شادى شادى الأمير 3 سنوات، وشقيقه "يازن" 3 أشهر.

وتظهر الصور مدى الرعاية والاهتمام الذى تلقاه الطفلين داخل دار الرعاية، وذلك بعدما أمر المستشار ياسين زغلول المحامى العام لنيابات غرب طنطا الكلية، إيداع الطفلين شادى شادى الأمير 3 سنوات، وشقيقه "يازن" 3 أشهر، بإحدى دور الرعاية بمدينة طنطا لحين إحضار الأب والأم لاستلامهما.

كانت السيدة سوسن الخولى والتى استقبلت الطفلين قد توجهت بهما إلى نيابة أول طنطا لتسليم الطفلين للنيابة لإيداعهما بإحدى دور الرعاية، وعلى الفور قامت مديرية التضامن الاجتماعى بإيداع الطفلين بدار العطاء لرعاية الأطفال التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى تنفيذا لقرار النيابة العامة.

وقرر وكيل وزارة التضامن الاجتماعى تشكيل لجنة من إدارة التدخل السريع بالمديرية برئاسة الدكتور خالد أبو المجد، بالتنسيق مع إدارة الأسرة والطفولة لمتابعة الطفلين أولا بأول.

كان مطرب أفراح شادى الأمير قد تخلى عن طفليه لزوجته سها السيد عيد بسبب خلافات بينهما، وقامت زوجته بتركهما لها أمام باب شقته، ورفض استلامهما هو الأخر وتركهما لمدة 4 أيام أمام باب الشقة وأصيبا بإعياء وقامت إحدى الجيران وتدعى سوسن الخولى بأخذ الطفلين ورعايتهما قبل التوجه بهما لقسم ثان طنطا أمام العقيد عادل الدخميسى نائب مأمور القسم، لتحرير محضر لإثبات الواقعة، وتبين أن الواقعة تتبع دائرة قسم أول طنطا وقامت السيدة باصطحابهما لنيابة أول طنطا لتحرير محضر بالواقعة، وتبين أن الطفل الأول يدعى "شادى" 3سنوات والثانى يدعى "يازن" 3 أشهر، وتم إخطار اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، والذى أمر بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كان مطرب الأفراح قد نشبت بينه وبين زوجته خلافات عائلية وترك لها الطفلين إلا أن الزوجة قامت بمعاملته بالمثل وقامت بأخذ الطفلين وتركتهما أمام شقته الكائنة بـ13شارع رياض غرابة أخر سور المطحن، ووضعت لهما "كوفرته" حتى يجلسا عليها" وتركتهما يواجهان مصيرهما المجهول.

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وشاءت عناية الله أن تقوم جارة مطرب الأفراح بأخذ الطفلين لديها بشقتها ورعايتهما وتوجهت لقسم ثان طنطا لتحرير محضر فتم تحويلها لنيابة أول طنطا لاتخاذ الإجراءات القانونية، تحرر المحضر 12255 إدارى أول طنطا، وقررت النيابة العامة، إيداع الطفلين بإحدى دور الرعاية بطنطا.

وكشف مصدر أمنى أن والد الطفلين فلسطينى الجنسية واسمه الحقيقي" أ.د.ا.و" وله معلومات جنائية وسبق الحكم عليه بالسجن 3سنوات فى قضية أموال عامة وقضى مدة العقوبة بسجن وادى النطرون.

كما كشف المصدر، أن مطرب الأفراح متزوج من 4سيدات وهن" ه.ا"، "ا.ي" راقصة وشهرتها "ب"، "ر.ا" مقيمة بالإسكندرية، "س.ا" ومقيمة بطنطا، وأن الطفلين من زوجته الرابعه "س" وحدثت بينهما خلافات وصلت إلى رفضهما استلام الطفلين.

كما أوضح المصدر أن الطفل الصغير "يازن" حاول والده تسجيله باسم زوجته المقيمة بالإسكندرية نظرا لعدم إنجابها، إلا أن والدة الطفل رفضت ذلك وأكدت أن الطفل نجلها وقدمت الأوراق التى تثبت ذلك.







