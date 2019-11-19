شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: ضبط 10 مصانع أدوية غير مرخصة خلال 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تعمل على ضبط مصانع الأدوية غير المُرخصة بالتعاون مع وزارة الداخلية.

ولفتت إلى أنه تم ضبط عدد كبير من مصانع الأدوية غير المُرخصة خلال الفترة الأخيرة، موضحة أنه تم ضبط 10 مصانع أدوية تحت بير السلم خلال 6 أشهر فقط فى محافظات مختلفة منها الدقهلية والقليوبية والإسكندرية والمنيا".

Advertisements

وأوضحت الدكتورة رشا زيادة، أن صناعة الدواء تخضع لرقابة دقيقة وبمواصفات مُسجلة، مشيرة إلى أن هناك قنوات اتصال مباشرة للإبلاغ عن الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر، مضيفة أن هناك عددا كبيرا من مخازن الأدوية والمُكملات الغذائية غير المُرخصة أيضا، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها والقائمين عليها وإحالتهم للنيابة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم بمجلس النواب، برئاسة النائب فوزى فتى أمين سر اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق متولى، بشأن انتشار منتجات مصانع "بير السلم"، والتى لا تخضع للمعايير القياسية وعدم الرقابة من الأجهزة المعنية ما يمثل تهديداً للاقتصاد المصرى.

وأضافت رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة والسكان، أن هناك رقابة شديدة على المواد الخام التى تدخل فى صناعة الدواء، موضحة أن المواد الخام التى تدخل فى صناعة الأدوية المغشوشة تكون مُهربة أيضا، مطالبة بتشديد الرقابة بالمنافذ الجمركية للسيطرة على تهريب المواد الخام، بالإضافة إلى تهريب ماكينات التصنيع أيضا، لافتة إلى أن هناك فيلات سكنية يتم استخدامها فى إقامة هذه المصانع، مطالبة المواطنين بالإبلاغ فورا عن أى منشأة تعمل فى تصنيع الأدوية دون تراخيص.