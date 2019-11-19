شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. "معلومات الوزراء" يرصد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجرافا سلط من خلاله الضوء على الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وحجم الصادرات بين الصين والولايات المتحدة والصين وحلفاء الولايات المتحدة وأوضح المركز أنه من اللافت أن حجم الصادرات الصينية لحلفاء الولايات المتحدة أكبر من صادراتها للولايات المتحدة، وأكبر أيضا من صادرات الولايات المتحدة نفسها لحلفائها، كما على الجانب الآخر تظل الصين سوقا هاما لواردات بعض حلفاء الولايات المتحدة وخاصة كوريا الجنوبية واستراليا ونيوزلندا. Advertisements

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