شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. انطلاق قمة العشرين وإفريقيا فى برلين بحضور الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها انطلاق قمة العشرين وإفريقيا فى برلين بحضور الرئيس السيسى.

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

السيسى ووزيرة دفاع ألمانيا يتفقان علي الاستمرار في تطوير التعاون العسكرى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بمقر إقامته ببرلين أنجريت كارينباور، وزيرة الدفاع الألمانية.

السيسي بقمة العشرين وأفريقيا: العلاقات المصرية الألمانية مثالا يحتذى به

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن التقييم الأمين للعلاقات المصرية الألمانية يجعل منها مثالا يحتذى به للتنسيق والتشاور السياسي ولبناء الشراكات الاقتصادية والتجارية القائمة على المصالح والمنفعة المتبادلة، فمن ناحية توفر مصر فرصًا استثمارية هائلة جراء ما تحقق من نتائج مشهود بها على صعيد الإصلاح الاقتصادى، إضافة إلى ما توفره كبوابة للنفاذ إلى قارات ومنافذ أخرى.

السيسى يحث المجتمع الدولى على توفير الدعم لأفريقيا لمواجهة تحديات القارة

حث الرئيس عبدالفتاح السيسي، المجتمع الدولى، لتوفير جميع صور الدعم الممكن لدول القارة الأفريقية، لمجابهة تحديات أعباء الديون ومحاربة الفقر والأمراض المتوطنة، وظاهرة تغير المناخ والهجرة.

ميركل تهنئ الرئيس السيسى بعيد ميلاده

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن تهنئتها للرئيس عبدالفتاح السيسى بعيد ميلاده الخامس والستين الذى يوافق اليوم 19 نوفمبر.

أردوغان راعى الموت.. تعرف بالأرقام على عدد حالات الانتحار فى تركيا

تعد ظاهرة الانتحار فى تركيا، أمرا طبيعيا خلال الفترة الحالية، والتى يترأسها رجب طيب أردوغان، بسبب سياساته القمعية وفشله فى الملف الاقتصادى، وذلك من خلال الإحصائيات التى كشفت عن انهيار الاقتصاد التركى، بسبب تلك السياسات الخاطئة التى ينتهجها أردوغان وحزبه الحاكم فى تركيا، وفى هذه الأرقام نكشف أهم الإحصائيات المتعلقة بالانتحار فى تركيا، وهو ما كشفه موقع تركيا الآن.

السيسى بقمة العشرين: جذب الاستثمارات أمر لا غنى عنه لتنمية أفريقيا

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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن قضية جذب الاستثمارات تعد قاطرة لا غنى عنها فى تحقيق التنمية الشاملة المنشودة فى القارة الأفريقية وتمثل جزءًا لا يتجزأ من مكونات الاستقرار نظرا لآثارها الإيجابى والعابر لقطاعات الدولة وبما يصاحبها من فرص لزيادة فرص التشغيل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات فضلا عن إضفاء طابع من الثقة إزاء حالة الاقتصاد ككل وبما يعزز من مساهمة القارة فى سلاسل القيمة المضافة للعملية الإنتاجية على المستوى الدولى.

انفوجراف.. "معلومات الوزراء" يرصد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجرافا سلط من خلاله الضوء على الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وحجم الصادرات بين الصين والولايات المتحدة والصين وحلفاء الولايات المتحدة

خناقة المتعوس وخايب الرجا "على الهواء".. مع حسن مجدي

يقدم الزميل حسن مجدي حلقة جديدة من برنامجه، يرصد خلالها المعركة بين الهارب محمد علي وبلياتشو الإرهاب محمد ناصر على الهواء مباشرة، بسبب تقسيم تورتة التمويلات الخارجية والإرهابية، حيث هاجم الأثنان بعضهما بضراوة رغبة في إظهار كل منهما لدوره الأكبر أمام ممولين القنوات والإرهاب لدعمهم بالأموال خلال الفترة المقبلة.

فيديو.. انتظام مرورى أعلى كوبرى أكتوبر للقادم من وسط البلد إلى الدقى

رصدت كاميرا ”الخليج 365” انتظام الحركة المرورية اليوم الثلاثاء أعلى كوبرى 6 أكتوبر، أمام القادم من ميدان الإسعاف ومنطقة وسط البلد، وفى طريقه إلى منطقة الدقى.

وزيرة البيئة: مصر تعمل على ملف مواجهة التغير المناخى منذ 10 سنوات

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مؤتمر مستقبل التنقل الكهربائى فى إطار التخطيط العمرانى فى مصر يعد النسخة الثانية، حيث إنه تم تنظيم النسخة الأولى فى عام 2018، لافتة إلى أن الدولة المصرية تعمل على هذا الملف من خلال التعاون مع مؤسسات دولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى والنظر فى النقل المستدام بشكل عام فى جمهورية مصر العربية.

شاهد.. أكبر محطة رياح فى العالم بمنطقة جبل الزيت بالبحر الأحمر

رصدت كاميرا ”الخليج 365” عمل محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 580 ميجا وات بالكامل، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، التى تعد أكبر مزرعة رياح على مستوى العالم لتوليد الكهرباء.

لبنان.. نواب تيار المستقبل يقاطعون الجلسة النيابية وإطلاق نيران بوسط بيروت

أعلنت رئيسة الكتلة النيابية لـ "تيار المستقبل" اللبنانى النائبة بهية الحريرى، مقاطعة نواب الكتلة، لجلسة مجلس النواب المقرر عقدها اليوم، بشقيها المتعلقين بانتخاب اللجان النيابية وكذا التشريع.