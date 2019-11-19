ميركل ترحب بالرئيس السيسي والوفود المشاركة فى قمة العشرين وأفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالرئيس عبدالفتاح السيسي والوفود المشاركة فى قمة مجموعة العشرين وأفريقيا. وقالت المستشارة الألمانية خلال انطلاق أعمال الجلسة غير الرسمية للاستثمار فى أفريقيا بمشاركة الرئيس السيسي، إن التعاون بين مجموعة العشرين وأفريقيا سيخلق المزيد من فرص العمل والتنمية، مشيرة إلى أهمية التعاون المشترك فى مجال ريادة الأعمال وتعزيز الاستثمارات بين دول العشرين وأفريقيا، متابعة: "الشركات الألمانية لديها رغبة كبيرة فى تعزيز الاستثمار فى أفريقيا".

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