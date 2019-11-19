شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة المصرية اليابانية تحتفل بانطلاق العام الدراسى بحضور السفير اليابانى بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الجامعة المصرية اليابانية احتفاليه بدء الدراسة للعام الأكاديمى 2019 – 2020 بالمقر الدائم للجامعة بمدينة برج العرب بحضور السفيرة فايزة ابوالنجا رئيس مجلس امناء الجامعة والسفير اليابانى بالقاهرة وقيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التى قامت بالإشراف على تنفيذ المقر الجديد للجامعة .

وقال بيان صادر عن الجامعة، إنه فى بداية الاحتفال أعربت إحدى طالبات الماجستير من إفريقيا عن سعادتها البالغة بالمستوى العلمى الراقى الذى حصلت عليه بالجامعة فى إطار برنامج للمنح الدراسية مقدم لعدد من الدول الأفريقية فى غرب ووسط القارة بتمويل من الجايكا.

وتم عرض فيلم تسجيلى عن مناخ الدراسة بالجامعة وكذا تطور مراحل الإنشاء بالمقر الجديد فى مدينة برج العرب.

وفى بداية كلمته خلال هذه المناسبة أعرب الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة عن سعادته بالاحتفالية الأولى التى تقام فى الحرم الجديد الذى استقبل الطلاب بالفعل بالإضافة الى تدشين محطة كهرباء الطاقة الشمسية المقدمة بمنحة من اليابان وتنتج طاقة نظيفة مقدارها 650 كيلو وات مشيداً بدعم الدولة المصرية الذى كان فارقاً وكبيرا ولولاه ما تحقق هذا الإنجاز علميًا وإنشائيًا .

وأشار رئيس الجامعة ، إلى أن الدراسة هذا العام تبدأ بالمرحلة الأولى بالمقر الدائم للجامعة المقام على مساحه 200 فدان وتشغل نسبة المبانى 17% فقط من مساحة الحرم الجامعى المصمم بطريقة صديقة للبيئة وبأحدث النظم والتقنيات العالمية.

فيما وجه السفير اليابانى بالقاهرة الشكر للحكومة المصرية ورئيس مجلس أمناء الجامعة السفيرة فايزة أبو النجا مشيدًا بحجم وتنوع التعاون بين مصر واليابان فى مجالات عدة علمية وثقافية وتنموية.

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وحرصت السفيرة فايزة أبوالنجا فى كلمتها على توجيه الشكر للجانب اليابانى على جهوده الكبيرة المبذولة خلال السنوات الماضية وما قامت به مصر ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية شخصياً للجامعة المصرية اليابانية بشكل خاص ومنظومة البحث العلمى فى مصر بشكل عام التى لم تشهد اهتماماً بهذا الجانب كما حدث فى عهد الرئيس السيسي حيث بعد البحث العلمي قاطرة الاقتصاد لأي دولة .

وأضافت أبو النجا أن مصر انفقت ما يزيد عن خمسة مليار ونصف المليار جنيه لإنشاء الجامعة المصرية اليابانية وان سعادتها الشخصية لاتوصف لتحقيق هذا الحلم الذى يعود الى 17 سنةً ماضية والذي يقدم أفضل مستوى تعليمي طبقاً للمعايير العلمية موجهة التحية لمؤسسات المجتمع المدني الذى قدمت منح دراسية لطلاب الجامعة .

وتم تكريم ممثلي هذه مؤسسات المجتمع خلال الاحتفالية.

يذكر أن الجامعة المصرية اليابانية جامعة حكومية ذات طبيعة خاصة أنشئت فى إطار تعاون مثمر بين الحكومتين المصرية واليابانية.