شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: إطلاق النسخة الثانية من التدريب على مهنة "جليس مسن" فى الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق وزير القوى العاملة محمد سعفان، على إطلاق فعاليات النسخة الثانية من التدريب على مهنة جليس مسن، تفعيلا للبروتوكول المبرم بين مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، بالتعاون مع كلية التمريض بجامعة قناة السويس، الذى يهدف لتخريج كوادر قادرة على تقديم خدمة ورعاية صحية متميزة للمسنين من خلال التدريب على المهن المستحدثة فى سوق العمل الداخلى والخارجى.
صرح بذلك ياسر سعيد مدير المديرية، مشيرا إلى أن التدريب يتم مجانا بواسطة أساتذة من المتخصصين بكلية التمريض، وقد افتتحت اليوم الأول للتدريب الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض، بالترحيب بالمتدربين الجدد، وتحدثت عن أهداف البرنامج التدريبى الذى تنفرد به المديرية بالإسماعيلية.
كما تحدثت عن أخلاقيات مهنة جليس المسن، مؤكدة أنها تعتبر مهنة إنسانية من طراز فريد قبل أن تكون مهنة للتكسب، موجهة الشكر للوزير محمد سعفان على رعايته الشخصية لهذا البرنامج التدريبي المتميز، وحرصه على تسليم شهادات التخرج لخريجي الدفعة الأولى بنفسه خلال زيارته الأخيرة لمدينة الإسماعيلية.
كانت هذه تفاصيل خبر القوى العاملة: إطلاق النسخة الثانية من التدريب على مهنة "جليس مسن" فى الإسماعيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.