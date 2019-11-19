شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كثافات مرورية أعلى كوبرى أكتوبر اتجاه القادم من مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت تكدسات مرورية للسيارات أعلى كوبرى 6 أكتوبر، اليوم الثلاثاء، اتجاه القادم من مدينة نصر إلى المهندسين، تزامنًا مع الذروة، وسط انتشار مكثف للخدمات المرورية، وشهد الكوبرى تحديدا فى الجزء من مطلع صلاح سالم وحتى رمسيس كثافات مرتفعة للسيارات تسببت فى حالة زحام، وتزداد الكثافات أعلى ميدان التحرير، فيما تقل الكثافات من التحرير وحتى المهندسين.

وشهدت حالة من التكدس المرورى للسيارات، بمعظم المحاور والميادين الرئيسية بمحافظتى القاهرة والجيزة، وخاصة الاتجاه المقابل المتجه إلى مدينة نصر كثافات متحركة فى بعض المناطق، وسيولة مرورية فى مناطق أخرى، وخاصة من التحرير وحتى حدائق القبة ومدينة نصر.

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وتباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغنى ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية وظهر تباطؤ فى حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين.