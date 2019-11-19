شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة المرأة العربية تعقد غدا الاجتماع السابع عشر للجان الاستشارية الدائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينعقد بالقاهرة الاجتماع السابع عشر للجان الاستشارية الدائمة لمنظمة المرأة العربية وهما اللجنة الاستشارية الدائمة للسياسات والشؤون الفنية، واللجنة الاستشارية الدائمة للشؤون الإدارية والمالية والقانونية غدا الأربعاء 20 نوفمبر الجارى. وقالت منظمة المرأة العربية، إن الاجتماع سيناقش المشروعات المندرجة ضمن برنامج عمل المنظمة لعام 2020 ويقدم مقترحاته بشأنها كما يناقش وثيقة التوجهات الاستراتيجية للمنظمة للسنوات 2020-2025. كما سيناقش الاجتماع الوضع المالى للمنظمة عام 2019 ومشروع موازنة المنظمة لعام 2020.



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