شكرا لقرائتكم خبر عن البحث العلمى تطلق برنامج "طبق براءتك" لتحويل الاختراعات لمنتجات قابلة للتطبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا إطلاق برنامج" طبق براءتك" بهدف تحويل البراءة لمنتج قابل للتطبيق الصناعى لدعم اقتصاد المعرفة ورفع مستوى التكنولوجيا فى منتجات الأسواق المصرية والصناعة المصرية والمساهمة فى إنتاج منتجات مبتكرة ذات تنافسية عالية فى الأسواق المصرية، ويتم ذلك عن طريق انتقاء الاختراعات المصرية الحاصلة على براءات اختراع والاختراعات فى الملك العام ودعمها مادياً وتقنياً للحصول على منتج مبتكر "صنع فى مصر" فى الأسواق.

جاء ذلك خلال مجلس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى دورته رقم 174، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس مجلس الأكاديمية، وأعضاء المجلس، بمقر الأكاديمية.

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وقال بيان صادر عن اكاديمية البحث العلمى، إن وزير التعليم العالى أوضح خلال الاجتماع أنه على مدى أعوام طويلة لم يتم اتخاذ الخطوات الجادة لاستغلال البراءات المسجلة لدى مكتب براءات الاختراع المصرى لإنتاج منتج يسوق محلياً وخارجياً على الرغم من أن بعض هذه البراءات تختص بإنتاج منتجات حيوية جديدة وقابلة للتنفيذ ويحتاجها السوق المحلى بل أن بعضها قابل للتسويق عالميا، لذا فهناك أهمية قصوى من استغلال الموارد المتاحة بمكاتب التكنولوجيا والصناعة ومكتب براءة الاختراع المصرى وتحويل الملكية الفكرية إلى أصول اقتصادية تسمح بتكوين الثروات وتساعد على بناء مستقبل أفضل.

وأكد عبد الغفار أن الأكاديمية تسعى لاستغلال الأفكار الإبداعية والاختراعات لدعم السوق المصرى والمشاركة فى تنمية التكنولوجيا فى الأسواق المصرية، التى يترتب عليها تنمية الاقتصاد المصرى من خلال برنامج لاستغلال براءات الاختراع القابلة للتنفيذ وذات الجدوى الاقتصادية إلى منتجات تسوق في الأسواق المحلية والعالمية باسم "طبق براءتك" لدعم ليس فقط الاختراعات المصرية والأفكار المبتكرة ولكن أيضا تصنيعها بأيدى مصرية والترويج لها فى الأسواق.