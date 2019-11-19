شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تبدأ اليوم الثاني من سيمنار المجمع المقدس بمحاضرة عن الكهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت صباح اليوم الثلاثاء، فاعليات اليوم الثانى من سيمينار المجمع المقدس بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرن وكانت المحاضرة الأولى للقمص يوحنا باقى، كاهن كنيسة مارمرقس كليوباترا ودارت حول موضوع : الاحتياج للأبوة

وقال القمص يوحنا إن الأب الأسقف هو أب يرعى كهنته وشعبه المحتاجين إلى روح الأبوة والتى هى أهم أولويات الأب الأسقف ورعاية الأب الأسقف تأخذ الكثير من الأشكال منها:

١. الاحتواء:

الإحساس بالآخر ولمسات التعاطف له معنى كبير جدًا في حياة الكاهن وحياة كل إنسان سواء من الناحية الروحية او النفسية

والاحتواء يمكن أن يكون فى شكل :

ا- الإنصات: سماع المشاكل والهموم من خلال لقاءات شخصية.

ب - التعاطف: إشباع الاحتياجات الروحية والنفسية والجسدية.

٢. التعضيد:

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التعضيد النفسي والروحي بالتشجيع وأيضًا التثبيت في التعليم والأمور العقائدية.

٣. الإرشاد:

في الأمور الروحية والحياتية، الإرشاد في الحياة الخاصة والأسرة والعلاقات والخدمة.

٤. السند:

في التجارب والمشاكل والضيقات والمواقف والمناسبات.

٥. الاستمرارية:

مهما كانت مشغوليات الأب الأسقف يرعى ويستمر في رعايته.