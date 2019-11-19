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الكنيسة تبدأ اليوم الثاني من سيمنار المجمع المقدس بمحاضرة عن الكهنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت صباح اليوم الثلاثاء، فاعليات اليوم الثانى من سيمينار المجمع المقدس بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرن وكانت المحاضرة الأولى للقمص يوحنا باقى، كاهن كنيسة مارمرقس كليوباترا ودارت حول موضوع : الاحتياج للأبوة 

 

وقال القمص يوحنا إن الأب الأسقف هو أب يرعى كهنته وشعبه المحتاجين إلى روح الأبوة والتى هى أهم أولويات الأب الأسقف ورعاية الأب الأسقف  تأخذ الكثير من الأشكال منها:

١. الاحتواء: 

الإحساس بالآخر ولمسات التعاطف له معنى كبير جدًا في حياة الكاهن وحياة كل إنسان سواء من الناحية الروحية او النفسية

والاحتواء يمكن أن يكون فى شكل : 

ا- الإنصات: سماع المشاكل والهموم من خلال لقاءات شخصية.

ب - التعاطف: إشباع الاحتياجات الروحية والنفسية والجسدية.

٢. التعضيد: 

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التعضيد النفسي والروحي بالتشجيع وأيضًا التثبيت في التعليم والأمور العقائدية.

٣. الإرشاد: 

في الأمور الروحية والحياتية، الإرشاد في الحياة الخاصة والأسرة والعلاقات والخدمة.

٤. السند: 

في التجارب والمشاكل والضيقات والمواقف والمناسبات.

٥. الاستمرارية: 

مهما كانت مشغوليات الأب الأسقف يرعى ويستمر في رعايته.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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