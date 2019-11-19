شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يكلف لجنة مختصة لمباشرة إجراءات فصل حى الطالبية عن العمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قراراً بتكليف طه عبد الصادق فرج للعمل رئيساً لحي الطالبية ومحمود محمد أحمد للعمل نائباً لرئيس الحى وإجلال محمد مرسى للعمل سكرتيراً للحى، وفقاً لقرار الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء بإنشاء حى جديد بالمحافظة باسم حى الطالبية فصلاً عن حى العمرانية.

وشمل قرار المحافظ تكليف أعضاء الكيان الإدارى لحى الطالبية حيث شمل القرار تكليف نجوى على عبد الحليم، للعمل مديراً للإدارت الهندسية وشربينى مصطفى شربينى، للعمل مديراً للمتابعة الميدانية ورشا رشاد صادق للعمل مديراً للتخطيط والمتابعة وأحمد بكر كمال، للعمل مديراً للشئون القانونية ووليد عيد عبد السلام، للعمل مديراً للعلاقات العامة ومعتز عبد العزيز مسعود للعمل مديراً للإشغالات وأحمد نادر أحمد للعمل مديراً للحملة الميكانيكية وفتحية بشير محمد للعمل مديراً للموارد البشرية وعادل السيد عبد النبى للعمل مديراً للشئون الإدارية وخالد فتحى عبد المؤمن للعمل مديراً للشئون المالية وخالد محمد فرماوى للعمل مديراً لخدمة المواطنين ونحمده جمعه محمد إبراهيم للعمل مديراً للمركز التكنولوجى وإيمان على احمد للعمل مديراً لمركز المعلومات وياسر عبد الحميد السيد للعمل مديراً لمركز التنمية المحلية وعبد الله محمد عبد الله للعمل مديراً لإدارة النظافة.

كما قرر المحافظ تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام لمدينة الجيزة تختص بمباشرة إجراءات فصل حى الطالبية عن حى العمرانية، موجهاً اللجنة المشكلة بإستكمال الوظائف المطلوبة طبقاً للهيكل التنظيمي واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو فصل المعدات والمركبات اللازمة لكل حى إضافة إلى إتخاذ الإجراءات اللازمة لتسكين الحى بديوان حى العمرانية لحين إعادة تسكينه، موكداً على المكلفين بالأعمال بمباشرة الإجراءات اللازمة لإتمام إجراءات الشكل الإدارى والمالى والدفترى والمخزنى والقانونى اللازم للحى المنفصل.