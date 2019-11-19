حصل على جائزة نوبل مرتين.. 8 معلومات عن فردريك سانجر فى ذكرى رحيله

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر الذكرى السادسة لرحيل عالم الكيمياء الحيوية البريطانى فردريك سانجر، الحاصل على جائزة نوبل فى الكيمياء مترين. الخليج 365 يقدم 8 معلومات عن فردريك سانجر بمناسبة ذكرى رحيله كما يلى: ولد فردريك سانجر فى بريطانيا فى 13 أغسطس عام 1918. فى عام 1940 انهى الدراسة الجامعية وباشر العمل فى مختبر نورمان بيرى للكيمياء الحيوية وفى عام 1983 عمل فردريك سانجر في جامعة كمبريدج . أول عمل علمى جلب الشهرة لفردريك سانجر كان تحديد تركيب هرمون الانسولين. حاز فردريك على جائزة جائزة نوبل فى الكيمياء فى سنة 1958 لعمله على هيكلية البروتين وخاصة الإنسولين. وفى عام 1980 حصل سانجر مرة أخرى على جائزة نوبل فى الكيمياء عن وضعه طريقة تقطيع الحمض النووى لدراسة الجينات. يعتبر سانجر هو رابع شخص فى العالم يحصل على جائزة نوبل مرتين فى الكيمياء. توفى فردريك سانجر فى مثل هذا اليوم 19 نوفمبر 2013 عن عمر يناهز 95 عاما.

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