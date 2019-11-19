سقوط سائق أثناء استقلاله سيارة مسروقة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، القبض على سائق يقود سيارة مسروقة من مدينة نصر .

تمكن المقدم عبد الفتاح رؤوف، وكيل قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات، والرائد محمد شوقي، من ضبط المدعو "ع.م" سائق والمطلوب التنفيذ عليه في عدد 6 أحكام حبس جزئي ضرب، اتلاف، شيك، تبديد، "بإجمالي حبس سنة و4 شهور حال استقلاله السيارة رقم (ج ل ن 697 ماركة فيات 128 بيضاء اللون)، موديل 1999م ولا يحمل ثمة تراخيص.

بالكشف الفني على السيارة تبين إنها مبلغ بسرقتها في المحضر رقم 48170 لسنة 2019م جنح مدينة نصر أول بتاريخ 2/9/2018م بلاغ المدعوة "ه.ن" ربة منزل.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد محمد عاكف، رئيس مباحث قطاع المال، اعترف بسرقة السيارة من دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بأسلوب المفتاح المصطنع وقيامه بتغيير لون السيارة والعمل عليها كسيارة أجرة بالمناطق الشعبية باستدعاء المجني عليها تعرفت على السيارة واتهمته بالسرقة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.