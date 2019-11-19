ضبط هارب من غرامات بمليون و600 ألف جنيه بمصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة من ضبط "م. ع" عامل، مطلوب التنفيذ عليه في عدد 4 أحكام غرامة "تعدي على أراضي الدولة"، والمقضي فيهم بغرامة مالية مستحقة بلغت مليونا وستمائة وستة آلاف جنيه 1.606.000 جنيه.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد محمد شرقاوي، رئيس مباحث قطاع الجنوب، بالأحكام الصادرة ضده - أقر بها.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، مدير قطاع الجنوب، واللواء عمرو الذهبي، مساعد فرقة مصر القديمة، والنقيب عماد صادق، معاون الضبط، إلى النيابة العامة.