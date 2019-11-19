لراغبي السفر للخارج.. ضبط عاطل أنشأ صفحات وهمية للنصب على المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة لمباحث تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، "عاطل" أنشأ عدد من الصفحات الإلكترونية للنصب على المواطنين بزعم توفير تأشيرات سفر للدول الأجنبية.

رصدت المتابعة مؤخراً وجود العديد من الصفحات الإلكترونية الوهمية الاحتيالية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، يعلن من خلال تلك الصفحات توافر تأشيرات دخول لإحدى الدول الأجنبية (على خلاف الحقيقة).

تم تشكيل فريق بحث من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة ملوى بمحافظة المنيا - سبق اتهامه في قضيتي تبديد، ومطلوب التنفيذ عليه في قضية تبديد)، إذ قام المذكور بممارسة نشاطاً إجرامياً احتياليا واسع النطاق في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج، عن طريق إنشائه العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك ) بأسماء منتحلة وأعلن من خلال تلك الصفحات أمكانية قيامة باستخراج تأشيرات دخول لإحدى الدول الأجنبية، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من العديد من المواطنين بالإسلوب المشار إليه.

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عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وعثر بحوزته على 3 صور ضوئية لتأشيرة دخول إلكترونية منسوبة إلى إحدى الجهات بإحدى الدول الأجنبية (مزورة كلياً)، وكمية من الصور الضوئية (جوازات سفر – شهادات دراسية – صحيفة الحالة الجنائية – شهادات ميلاد) بأسماء ضحاياه، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، و 2هاتف محمول، و3شرائح هواتف منسوبة لشركات اتصالات مختلفة.. وبفحص الهواتف المحمولة فنياً تبين أنهما محملان بالعديد من الرسائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي.

بمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.. وأمكن الاستدلال على عدد 29 شخصًا من ضحاياه تمكن من الاستيلاء منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين (3000 إلى 5000 جنية مصري) بالإسلوب الإجرامي المشار إليه (جارى استدعائهم وسؤالهم) .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .