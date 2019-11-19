لخلافات بينهما.. القبض على ميكانيكي شرع في قتل زميله بشبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبص على مرتكب واقعة التعدي على أحد المواطنين بالقليوبية، وإصابته بجرح نافذ بسبب خلافات بينهما.

كان قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من إحدى المستشفيات بوصول (ميكانيكي - مقيم بالمطرية القاهرة - سبق اتهامه في قضية سلاح) مصاب بجرح نافذ بالصدر والحالة العامة سيئة ، وتم حجزه لتلقى العلاج .

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على الفور انتقلت مباحث القسم وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وآخر (ميكانيكي - مقيم بالأميرية القاهرة - مسجل شقى خطر سرقات عامه وسبق اتهامه في عدد 8 قضايا " سلاح ، مشاجرة ، سرقة" ) حال قيامهما بإنهاء الشراكة بينهما بورشة ميكانيكا كائنة بناحية مسطرد دائرة القسم ) بسبب رغبة كل منهما في الاستحواذ على محتويات الورشة من المعدات ، تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها الأخير بالتعدي على المصاب بسلاح أبيض سكين محدثاً إصابته المشار إليها وفر هارباً .

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمحل إقامته والأماكن التي يتردد عليها والمحتمل اختبائه بها حيث تمكنت مباحث القسم من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .