بهدف الاتجار.. أمن القاهرة يحبط ترويج 2 كيلو "إستروكس" بحوزة عاطلين في السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمرن:

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في القبض على شخصين، بحوزتهما كمية من مخدر الإستروكس وفرد خرطوش بمنطقة قسم شرطة السلام ثان.

تمكن وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة، عقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة من ضبط (عاطلين - مقيمين بدائرة القسم - سبق اتهامه أحدهما في قضية سلاح ناري بدون ترخيص )، حال استقلالهما سيارة ملاكي ( ملك وقيادة أحدهما ) بمنطقة مساكن أطلس دائرة القسم.

Advertisements

وضبط بحوزتهما (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 2 كيلو جرام، وفرد خرطوش عيار16مم، ومبلغ مالي قدره 3350 جنيه، و 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري للدفاع عن نشاطهما الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تحركاتهما .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .