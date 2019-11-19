محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط عناصر تشكيل عصابي، تخصص في ارتكاب جرائم السرقات من داخل المواقع والعقارات تحت الإنشاء.
تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة ثان السلام بمديرية أمن القاهرة، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط كل من (مالك مخزن كائن بدائرة القسم، ثلاثة عاطلين "لديهم معلومات جنائية مسجلة")، حال استقلالهم سيارة نصف نقل "قيادة مالك المخزن" مُحمل عليها (معدات "خاصة بأعمال الخرسانة")، اعترفوا بسرقتها من داخل موقع تحت الإنشاء كائن بدائرة قسم شرطة الشروق بإسلوب "المغافلة" .
بالفحص أمكن التوصل إلى المجنى عليه وتبين أنه (مقاول - مقيم بمحافظة الشرقية) وباستدعائه تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة، وأقر بعدم اكتشافه واقعة السرقة بعد.
وبمناقشة المذكورين اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواقع والعقارات تحت الإنشاء بإسلوب "المغافلة" والتصرف فيها بالبيع.
وأقروا بارتكابهم 3 حوادث سرقة بذات الإسلوب، على النحو التالي؛ سرقة 55 شدة معدنية "سقالة" من داخل موقع تحت الإنشاء كائن بدائرة قسم شرطة الشروق، و سرقة 2 وحدة مبرد هواء خارجية من داخل فيلا تحت الإنشاء كائنة بالعبور، وسرقة وحدة مبرد هواء خارجية من داخل فيلا تحت الإنشاء كائنة بالعبور .
تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات بالمخزن الخاص بأحدهم.. وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر بإسلوب المغافلة.. ضبط تشكيل عصابي لاتهامه بسرقة عقارات تحت الإنشاء في السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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