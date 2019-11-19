أخبار مصر | 'الوطنية للإعلام' تقر دمج القطاع الاقتصادي والأمانة العامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الوطنية للإعلام' تقر دمج القطاع الاقتصادي والأمانة العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الهيئة الوطنية للإعلام، قرارًا بضم القطاع الاقتصادي والأمانة العامة في كيان واحد، تحت رئاسة أمل الجندي رئيس القطاع الاقتصادي.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنه تُجرى حاليًا عمليات الدمج للإدارات، ووضع خطة زمنية لتصفية بعضها، ونقل الموظفين فيها إلى أماكن أخرى، منها الشؤون القانونية بقطاع الأمانة؛ حيث سيتم توزيعهم على القطاعات التي تعاني نقص في أعداد المحامين، وفي مقدمتها الشؤون القانونية في رئاسة الهيئة.

وأضافت أنه سيتم تنفيذ القرار خلال الأسابيع القليلة المقبلة؛ حيث سيصب كامل الإيرادات الخاصة بقطاع الأمانة التامة في خزينة الاقتصادي، خاصة ما يتم تحصيله من الكافيتريات والجراج وغيرها من الموارد.

