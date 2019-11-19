أخبار مصر | كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في "مجموعة العشرين" بألمانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في "مجموعة العشرين" بألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المجتمع الدولي لمساعدة القارة الإفريقية في محاربة الفقر، مشيرا إلى أن القارة أصبحت واحدة من أسرع المناطق نموا وأكثرها جذبا للاستثمار الأجنبي.

ويشارك السيسي اليوم الثلاثاء، في اجتماعات مبادرة قمة مجموعة العشرين وإفريقيا في برلين، التي تستهدف دعم التعاون الاقتصادى بين إفريقيا ودول "مجموعة العشرين".

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فقد وصل الرئيس المصري مساء أمس الاثنين إلى مقر الرئاسة الألمانية، وعقد جلسة مباحثات مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، حول تطوير وتعزيز أطر التعاون بين البلدين.

كما شارك في لقاء يجمع شتاينماير برؤساء دول وحكومات البلدان المشاركة في قمة مجموعة العشرين وإفريقيا، ومن ثم في عشاء عمل.

ومن المقرر أن يجري السيسي مباحثات مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل غدا الأربعاء، في ختام زيارته الحالية لألمانيا.