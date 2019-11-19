أخبار مصر | "رياح وأمطار".. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الغد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "رياح وأمطار".. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الغد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا مائل للبرودة فى أول الليل بارد في آخره.

فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة تكون متكاثرة على سلاسل جبال البحر الأحمر يصاحبها سقوط الأمطار، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 14 ، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة.