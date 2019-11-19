مصر | عاجل.. أول تحرك قانوني ضد مطرب شهير وزوجته "رموا ولادهم في الشارع"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول تحرك قانوني ضد مطرب شهير وزوجته "رموا ولادهم في الشارع" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ للنائب العام للتحقيق في واقعة طفلي المطرب الشعبي شادي الأمير، ومحاكمة الأبوين بسبب قيامهما بترك أطفالهما في الشارع بسبب الخلافات بينهما، مؤكدا في بلاغه أن شادي الأمير ووزوجته تجردا من المشاعر الإنسانية وتركوهما مما يشكل مخالفة قانونية.

التحريات المبدئية

وكشفت التحريات المبدئية التي أجرتها المباحث العامة، أن هناك خلافات أسرية بين – المبلغ ضدهما – أدت إلى انفصالهما، كما تبين أن الزوج متزوج من 4 سيدات، وحاول التهرب من المسئولية تجاه أطفاله، مما جعل الزوجين يلقيان الأطفال في الشارع، حتى عثرت عليهما سيدة تبين أنها جارة المبلغ ضدهما.

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جدل واسع

وبعد تداول صور الطفلين، على مواقع التواصل الاجتماعي أثار ذلك الجدل بصورة واسعة بين المواطنين.

وقام والدي الطفلين كل منهما بترك الطفلين، حيث تركت الأم الطفلين لوالدهما الذي تركهما أيضا على السلم قبل أن يخطر أحد الجيران النجدة بالواقعة، وأحيل الأمر للنيابة التي أمرت بإيداع الطفلين إحدى دور الرعاية وبدأت التحقيق في الواقعة.