مصر | مدير أمن الجيزة يوجه بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير أمن الجيزة يوجه بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة التي أشرف عليها العميد خالد أبو العلا مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة عن ضبط 22 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 20 عدم الإعلان عن أسعار، 9 إدارة منشأة بدون ترخيص، 10 انتاج خبز ناقص الوزن، 12 خبز غير مطابق للمواصفات، وبلغ الإجمالي 73 قضية جنائية مخالفة.

وتم الإشراف علي نقل المواد البترولية للمحطات الخدمية، وتوزيع أسطوانات الغاز للمستهلكين، كما وجه مدير أمن الجيزة باستمرار تكثيف الجهود تنسيقا مع الجهات المعنية لضبط المخالفات التموينية التي شأنها زيادة العبء علي المواطنين.

وفي سياق آخر كانت قد شنت الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة حملات تموينية في وقت سابق لضبط كافة أشكال الخروج عن القانون، وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط (72) قضية تموينية تنوعت ما بين ضبط 24 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 20 عدم الإعلان عن أسعار، 9 إدارة منشأة بدون ترخيص، 9 انتاج خبز ناقص الوزن، 10 خبز غير مطابق للمواصفات، وبلغ الإجمالي 74 قضية تموينية مخالفة.

وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم حيال كل واقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

