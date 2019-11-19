مصر | "ويسكي" في قبضة مكافحة المخدرات

وكانت وردت معلومات أكدتها التحريات لمدير وضباط إدارة مكافحة المخدرات بقطاع أمن الجيزة مفادها قيام "مصطفى. ر. ع" (شهرته ويسكي)، 26 سنة، عاطل، مقيم شارع الاعتماد، دائرة قسم شرطة امبابة، سبق اتهامه في جنح قسم الوراق (سرقة) محكوم علية في 3 قضايا (أقراص مخدرة، سرقة ) آخرها جنح قسم إمبابة (أقراص مخدرة)، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والاستعانة بالمصادر السرية والتأكد من صحة المعلومات الواردة أمكن ضبطه حال تواجده بشارع الإمام الغزالي، دائرة قسم إمبابة، وبحوزته 21 كيس بداخلهم كمية كبيرة من مخدر الشادو وزنت حوالي كيلو و250 جرام، ميزان حساس، هاتف محمول، مبلغ مالي 5060 جنيه.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف لتسهيل ترويجها والمبلغ المالى من حصيلة بيعها والمقص والميزان لتجهيزها واقر بالاحكام الصادرة ضده، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وجاري العرض علي النيابة العامة لتولى التحقيقات.

