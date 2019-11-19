مصر | "ويسكي" في قبضة مكافحة المخدرات

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وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والاستعانة بالمصادر السرية والتأكد من صحة المعلومات الواردة أمكن ضبطه حال تواجده بشارع الإمام الغزالي، دائرة قسم إمبابة، وبحوزته 21 كيس بداخلهم كمية كبيرة من مخدر الشادو وزنت حوالي كيلو و250 جرام، ميزان حساس، هاتف محمول، مبلغ مالي 5060 جنيه.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف لتسهيل ترويجها والمبلغ المالى من حصيلة بيعها والمقص والميزان لتجهيزها واقر بالاحكام الصادرة ضده، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وجاري العرض علي النيابة العامة لتولى التحقيقات.