شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة «اكفل.. استر.. وجوز» تدعم زواج 961 فتاة يتيمة بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية دعمت زواج 20 فتاة يتيمة بالقرى الأكثر احتياجًا بمراكز الدقهلية خلال شهر نوفمبر 2019، ضمن مبادرة الجمعية «اكفل.. استر.. وجوز»، ليصبح عدد الفتيات التي دعمت الجمعية زواجهن 961 فتاة يتيمة منذ بداية عمل الجمعية بالمحافظة حتى الآن.

وقال «شعبان»، في بيان صحفى، الثلاثاء: «دعم زواج الفتيات اليتيمات يهدف إلى إدخال الفرحة والسرور عليهن وعلى أسرهن بإتمام زفافهن وتسلميهن مبالغ مادية وهدايا عينية لاستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجية».

أضاف أن المشروع الخيرى الإنساني لدعم زواج الفتيات اليتيمات بدأت الأورمان في تنفيذه منذ سنوات في الدقهلية، حيث نجحت حتى الآن في دعم إتمام زفاف الآلاف من الفتيات اليتيمات غير القادرات وتنظيم حفلات للزفاف الجماعى في جميع مراكز المحافظة الـ18، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.