شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: الاستثمار قاطرة لا غنى عنه في تحقيق التنمية الشاملة بأفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الاستثمار قاطرة لا غنى عنه في تحقيق التنمية الشاملة في القارة الأفريقية.

وتابع في كلمته في قمة العشرين: «نحرص على تبادل الحوار والتواصل في كافة الاطر الدولية، وفي الوقت الذي نتوافق فيه على التأثير المتبادل بين الجميع علينا معرفة التحديات في المنطقة وخاصة في افريقيا، بجانب معرفة أن القارة تمتلك مقومات وموارد وموقع جنبا إلى جنب مع الرؤية السياسة».

وتستهدف مبادرة «قمة مجموعة العشرين وإفريقيا» دعم التعاون الاقتصادي بين إفريقيا ودول «مجموعة العشرين»، من خلال مشروعات مشتركة تسهم في الإسراع بوتيرة النمو في القارة السمراء، وهي المبادرة التي أطلقتها ألمانيا الاتحادية عام ٢٠١٧ خلال رئاستها لمجموعة العشرين بهدف دعم التنمية في البلدان الإفريقية وجذب الاستثمارات إليها.