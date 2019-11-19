شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور السيسي.. انطلاق قمة العشرين وأفريقيا في برلين (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت منذ قليل، قمة مجموعة العشرين وأفريقيا في برلين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكانت الرئاسة الألمانية أطلقت القمة في عام ٢٠١٧ على هامش اجتماعات المجموعة، بهدف دعم التنمية في البلدان الأفريقية وجذب الاستثمارات إليها خلال رئاستها لمجموعة العشرين، ويجمع الاتفاق الدول الأفريقية المعنية، ومجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية وغيرها من الشركاء.

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وأكدت الخارجية الألمانية أهمية مبادرة قمة العشرين وأفريقيا في دعم التعاون الاقتصادي بين أفريقيا ودول مجموعة العشرين، من خلال الإعلان عن مشروعات تساهم في الإسراع بوتيرة النمو في القارة السمراء.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس سلسلة من اللقاءات المهمة على هامش الزيارة، تتضمن قمة مصرية ألمانية مع المستشارة أنجيلا ميركل، إلى جانب عدد من القادة ورؤساء المنظمات الدولية المشاركين في القمة، كما تشهد الزيارة التوقيع يوم الثلاثاء على اتفاقية بقيمة ١٥٤ مليون يورو للاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وحماية البيئة واقتصاديات النفايات الصلبة والتعليم الفني.