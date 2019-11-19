شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: طفرة طبية بمستشفيات جنوب سيناء تزامنًا مع تطبيق التأمين الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح الثلاثاء، أعمال التطوير الجارية بمستشفى رأس سدر المركزي، لمتابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة المستشفى طبقا للمواعيد المحددة، كما وجهت بتوفير جهاز قسطرة قلبية بالمستشفى، وإعادة توزيع الخدمة الطبية بالمستشفى للاستغلال الأمثل لإمكانيات المستشفى، حيث تشمل المستشفى 78 سريراً، وغرفتي عمليات، و9 ماكينات غسيل كلوي، و5 حضانات للأطفال، ومعملاً، وقسم أشعة، وبنك دم تجميعي، و11 عيادة خارجية، بها أغلب التخصصات الطبية.

وأضاف أن وزيرة الصحة شددت على مراعاة كفاءة تشغيل المستشفى، ومراجعة الصيانات لكل الأنظمة، وشبكة الغازات، والأسانسيرات، طبقا لأعلى معايير الجودة، بالإضافة إلى مراجعة صيانة كل الأجهزة الطبية، مشيرة إلى أن المستشفى يقع بموقع جغرافي هام وتخدم المصطافين، الذين يبلغ عددهم في موسم الصيف أكثر من 30 ألف نسمة، بالإضافة إلى أهالي مدينة رأس سدر.

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وتابع مجاهد أن الوزيرة وجهت بتطوير سكن الأطباء بالمستشفى وتجهيزه وتأثيثه بأفضل التجهيزات، كما وجهت بصيانة واجهات ومدخل المستشفي بما يليق بالمشروع القومي للتأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشار إلى أن الوزيرة حرصت على تفقد أقسام المستشفى، وغرف المرضى، وشددت على ضرورة تفعيل نظام الإحالة من وحدات طب الأسرة إلى المستشفى، طبقا لما هو متبع بنظام التأمين الصحي الجديد، كما استمعت للمرضي وأكدت لهم أنهم سيشهدون طفرة طبية غير مسبوقة بكل مستشفيات المحافظة تزامناً مع تطبيق التأمين الصحي الجديد.

كما عقدت وزيرة الصحة والسكان اجتماعاً بالفريق الطبي بالمستشفى، بحضور قيادات وزارة الصحة، وشرحت لهم مميزات التأمين الصحي الشامل الجديد، مشددة على ضرورة رفع كفاءة الفريق الطبي من خلال التدريب والتعليم الطبي المستمر.

يذكر أنه تم بدء التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان" وذلك منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي.