شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور وزراء ثقافة 120 دولة.. «عبدالدايم» تلقى كلمة مصر في المؤتمر العام لليونسكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، مساء اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر، كلمة مصر خلال فعاليات منتدى وزراء الثقافة، الذي يأتى في إطار الدورة 40 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، وذلك بمقرها الدائم في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور وزراء ثقافة وممثلي 120 دولة، والسفير إيهاب بدوى، سفير مصر لدى فرنسا ومندوبها الدائم لدى منظمة اليونسكو، والدكتورة هبة يوسف، رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

قالت عبدالدايم: «إن الكلمة تأتى في بداية الجلسة الرابعة التي تناقش موضوع الثقافة في الساحات العامة، محرك للتحول الاجتماعى والحضارى، ويسبقها ثلاث جلسات تدور حول الثقافة والتراث، الطاقة المتجددة للحوار والسلام، الثقافة في قلب التعليم، بعداً أساسياً للتنمية البشرية والابتكار، إلى جانب الاستثمار في الثقافة والإبداع من أجل التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن المشاركة تعكس التقدير الدولى لمصر وتعكس ثقلها وريادتها الحضارية، وأكدت أن القوى الناعمة نجحت في فتح آفاق للتواصل مع مختلف الدول، مضيفة أن منظومة الإبداع العالمية تعمل على تأسيس شراكة فكرية ومعرفية تسعى لدعم وتوطيد العلاقات والروابط بين الشعوب».

ومن المنتظر أن تعقد وزير الثقافة لقاءات مع عدد من نظرائها والشخصيات المشاركة، منهم استليانى ميندوتى، وزيرة الثقافة في اليونان، ونورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة بدولة الإمارات.