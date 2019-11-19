شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تنفيذ «عدَّاية نفقية» لزيادة الخدمات بقرى الساحل الشمالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس حاتم محمود حسن، رئيس جهاز تنمية القرى السياحية، تنفيذ «عدَّاية نفقية» قطر ٢٠٠٠ مم، والمارة أسفل الطريق الدولي الساحلي (إسكندرية: مطروح) بعمق ٤ أمتار أسفل منسوب الطريق، لزيادة الخدمات المقدمة بالقرى السياحية، وجارٍ العمل في تنفيذ العدَّاية النفقية الثانية.

وقال «حسن» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن المشروع يتضمن تنفيذ عدد (2) عدَّاية نفقية بنظام الدفع النفقي الهيدروليكي من مواسير الخرسانة المسلحة، ذات أسطوانات من الصلب قطر كل منها ٢٠٠٠ مم، مشيراً إلى أنه يمر بالعدَّاية النفقية الأولى عـدد 2 ماسورة زهر مرن، لزوم خطى الطرد الرئيسيين بالمرحلة الأولى والثانية بمركز مارينا العلمين السياحي قطر 250 مم وقطر 300 مم، ومن المقرر أن يمر بالعدَّاية الثانية خط مياه الري، وخط مياه الشرب قطر 350مم، 300 مم أيضاً.

وأضاف رئيس الجهاز أنه المشروع يتضمن تنفيذ عدد (4) غرف دفع واستقبال من الخرسانة المسلحة، وكل ما يلزم من محابس الهواء ومحابس الغسيل وغير ذلك من أعمال.