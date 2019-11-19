شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 590 حالة تعدي على أملاك الدولة بمساحة 49 ألف متر مربع بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتورعلاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية سير العمل في حملات الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتي بدأت الإثنين الماضي، وتستمر لمدة 15 يوما، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضي أملاك الدولة .

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قال المحافظ أنه تم تسديد عدد 15 حالة لرسوم التعاقد منذ بداية الموجة، وتم فصل الكهرباء والمياه لعدد 89 حالة منذ بداية الموجه.

وتجدر الإشارة إلى أنه في الأيام الماضية للموجه تمت إزالة 502 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمساحة 49219م2.

وشدد المحافظ على الاستمرار في إزالة كافة التعديات على الأراضي التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين، والحالات التي لم تتوافر لها شروط التقنين وتم رفضها من خلال اللجنة المختصة بعد الفحص والمعاينة، مشيراً إلى استمرار الحملات لتشمل جميع قرى ومراكز المحافظة واسترداد جميع أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها واستعادة حق الشعب.

إزالة المخالفات والتعديات على الأراضي في القليوبية

إزالة المخالفات والتعديات على الأراضي في القليوبية

إزالة المخالفات والتعديات على الأراضي في القليوبية