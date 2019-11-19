شكرا لقرائتكم خبر عن حملة جديدة لاستخراج الأوراق الثبوتية في «الحسنة» بوسط سيناء غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم المجلس القومي للسكان فرع العريش، الأربعاء، حملة جديدة لاستخراج الأوراق الثبوتية الرسمية للمواطنين الذين تخلفوا عن القيد في السجلات الرسمية للدولة، بقرية الجدي بوسط سيناء، وذلك تحت رعاية اللواء الدكتور، محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكدت نوال سالم، مقرر فرع المجلس القومي للسكان في شمال سيناء، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن الحملة تقوم بمساعدة المواطنين على استخراج الأوراق الثبوتية والرسمية، بدءًا من استخراج وثائق القيد لساقطي القيد وشهادات الميلاد المميكنة وبطاقات الرقم القومي، بجانب توثيق حالات الزواج القبلي الغير موثق، بالمجان ودون تحمل المواطنين أية رسوم أو مصروفات.

أضافت سالم أن الحملة تقام بالتعاون مع محافظة شمال سيناء، ومديرية أمن شمال سيناء ومصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، ومديرية الشؤون الصحية ومشايخ القبائل والعواقل.